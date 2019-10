Studio Adagio uit Wolvertem mag naar Belgium’s Got Talent: “Laat die Golden Buzzer maar komen!” Margo Koekoekx

16 oktober 2019

17u03 0 Meise De affiches zijn al even te zien in de straten van Meise. Nu vrijdag treedt Studio Adagio met hun oudste groep aan in Belgium’s Got Talent. De drie dansers Laurens (23), Femke (24), Michelle (22) en hun coach Gerda Vermeren (56) roepen iedereen op om te stemmen en hen de felbegeerde Golden Buzzer te geven.

Drie jaar geleden vroeg BGT hen al of ze niet geïnteresseerd waren om deel te nemen. Coach Gerda vond echter dat ze er toen nog niet klaar voor waren maar nu gaan ze er volop voor!

Golden Buzzer

De ultieme droom is natuurlijk de Golden Buzzer. “Het had ideaal geweest als die van Dan Karaty zou komen maar die had de zijne helaas al uitgedeeld. Het publiek kan trouwens ook één golden buzzer per aflevering geven. We willen graag iedereen oproepen om dat voor ons te doen.” Daarvoor dien je naar de website van VTM te gaan en moet je op voorhand een account aanmaken. Je kan enkel stemmen tijdens de act zelf.

Fanclub

Eerst moesten ze een filmpje insturen, auditie doen en even later kreeg Gerda het verlossende telefoontje: ze waren erbij. “Ik was zo blij en liet het hen meteen via Messenger weten! Iederéén was super blij!”

Ze waren aangenaam verrast door de organisatie, de ontvangst is heel anders dan wanneer je op wedstrijd gaat. Ze voorzagen drank, aangename wachtplaatsen, ze werden goed geïnformeerd en in de watten gelegd. “We trokken naar daar met een fanclub van zo’n 50 personen. Dat waren vrienden, familie maar ook jongere leden van onze club die enorm naar hen opkijken”, klinkt het bij Gerda.

Belgisch Kampioen

De act die vrijdag te zien is, is een stuk waar ze een jaar aan werkten en waarmee ze deelnamen aan wedstrijden. Vorig jaar werden de drie luipaarden nog Belgisch Kampioen in moderne dans, dus dat belooft! “We doen geregeld mee aan wedstrijden in binnen- en buitenland”, vertelt coach Gerda. “Wat we brengen is een mix van acrobatie, gym en dans. Dat wordt door sommigen ervaren als verschillende trukjes achter elkaar plakken en in het binnenland vallen we daardoor soms uit de boot. Internationaal trokken we vooral naar Finland, Rusland en Bulgarije voor Aesthetic Group Gymnastics. Die stijl leunt dichter aan tegen wat ik doe. Ik heb hen ook altijd gezegd dat ik van die stijl niet ga afwijken want dat is wat ik graag breng. Gelukkig vinden zij dat absoluut geen probleem en staan ze als één blok achter mij. Het is ook wat zij graag doen.”

“We trainen al 15 jaar samen. Tot voor kort was het een groep van 12 dansers. Doordat het moeilijk te combineren valt met studies blijven ze nu over met drie.” Ze kennen elkaar door en door en trainen 12 uur per week samen bij Gym en Dans waar de selectiegroepen onder Studio Adagio vallen. “Dat fijne contact, hen zien opgroeien en de appreciatie die je van hen krijgt, dat ontroert mij oprecht”, vertelt Gerda.

Dansles in gang

Ze deden - en doen - elk zware studies als criminologie, geneeskunde en bio-ingenieur, toch werken ze zowel thuis als samen in de studio hard aan choreo’s. Ook Gerda is nog 18 uur per week op de dansvloer in Gym en Dans terug te vinden terwijl ze een fulltime job en drie kinderen heeft. Gerda mocht als kind trouwens niet dansen van haar ouders, het was met de oudere zus of niet. Dat draaide op niets uit. Na school ging ze door naar de muziekles en voor die begon deed ze eerst de voorgaande danslessen vanuit de gang mee. “Mijn ouders zagen natuurlijk wel dat ik thuis veel danste en van alles inoefende, dat was niet erg zolang ik maar naar de muziekschool ging. Dat was natuurlijk tegen mijn zin maar tijdens die wachturen heb ik toch heel wat afgedanst in de gang!”