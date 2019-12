Studio Adagio maakt zich klaar om act voor het eerst zelf te bekijken: “Iedereen is welkom in De Muze van Meise om samen met ons te supporteren” MKV

05 december 2019

14u52 1 Meise Studio Adagio uit Wolvertem is vrijdag te zien in de halve finale van Belgium’s Got Talent. Die avond kijken ze samen vol spanning naar hun tv-optreden. Wij spraken met één van de dansers, Femke De Vis (24).

De opnames zijn al even achter de rug, maar het stemmen moet nog beginnen. Het team zit dus al even in spanning. Vrijdag gaan ze voor het eerst zelf het resultaat van hun prestatie zien. “We nodigden familie, dansers en fans uit via Facebook en Instagram om mee met ons naar de uitzending te komen kijken op groot scherm in De Muze van Meise. Achteraf is er nog een verrassing voorzien”, vertelt Femke.

Massaal stemmen

Na afloop van de show kan iedereen massaal stemmen. “Tussen 22.30 uur en middernacht kan iedereen stemmen voor Studio Adagio. Dat kan door te smsen, via de website van VTM of via de VTM-app”, licht de 24-jarige danseres toe. De spanning blijft erin tot volgende woensdag, want dan pas weten we wie doorgaat naar de finale. De dag na de opnames van de studioshow begon het viertal meteen te brainstormen voor een eventuele finale-act. “We moeten ons nu al voorbereiden. Als we wachten tot we de uitslag weten, is het te laat. De training voor enkele vernieuwende acrobatische lift’s gingen in elk geval al van start”, vertelt Femke nog.

Het optreden van Studio Adagio is vrijdagavond 6 december om 20.40 uur te bekijken op VTM. Echte fans kunnen terecht in GC De Muze van Meise om met het team mee te supporteren, van 20 tot 23 uur.