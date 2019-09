Stripbib viert 34-jarig bestaan zoals Nero dat zou doen Margo Koekoekx

19 september 2019

15u38 1 Meise Zaterdag 21 september viert Stripbib De 9de Kunst haar 34ste verjaardag. Elk jaar trakteert de stripbib haar leden op pannenkoeken voor de gelegenheid. “Hoe dat komt? Als je de stripboeken van Nero leest, weet je dat er aan het einde telkens een wafelenbak wordt georganiseerd. Gezien wafels bakken vrij lang duurt, gaan wij voor een pannenkoekenslag”, zegt Axel Depuydt (43), voorzitter van de Stripbib.

Bij een vijfjarig jubileum wordt er telkens iets speciaals georganiseerd. Voorgaande keren waren dat bijvoorbeeld een stripquiz, een tentoonstelling,... “We moeten de koppen nog eens bij elkaar steken om te bekijken wat we volgend jaar voor ons 35-jarig bestaan gaan doen.”

Van jeugdhuis naar bibliotheek

De Stripbib is ontstaan in jeugdhuis ‘t Sloefke. Daar werd het al snel te klein voor de collectie. In 2000 verhuisde de bib naar haar huidige locatie, namelijk het kelderverdiep van de Bibliotheek van Meise. Ondertussen zijn er 20.000 strips aanwezig. Een collectie die ze de afgelopen 34 jaar hebben aangelegd. “Elke week zijn er zo’n 1.000 strips in omloop”, verklaart Axel. “Strips zijn misschien wat minder populair dan vroeger, toch blijft ons ledenaantal op peil. We kunnen hen grofweg opdelen in twee groepen. De eerste groep zijn kinderen tot 14jaar. Dan ‘verliezen’ we hen even en vanaf een leeftijd van 20 jaar zien we hen dan weer komen. Al hebben wij ook leden van 70, die al lid zijn sinds het ontstaan ook, hoor.”

De bib werkt enkel met vrijwilligers en de strips worden aan bodemprijzen uitgeleend voor vier weken. Op de pannenkoekenslag verwachten ze ongeveer 120 leden. “De pannenkoeken zijn gratis, de drankjes zijn aan democratische prijzen. Zo kunnen we onze kas een beetje spijzen”, klinkt het.