Stripbib schenkt 200 strips aan het goede doel MKV

10 december 2019

10u37 0 Meise De Stripbib is voor het vierde jaar op rij in een vrijgevige bui. Dit jaar zamelde ze wel 200 strips bij elkaar die ze dubbel kregen via schenkingen. Zij schenken die strips nu op hun beurt aan kinderen die het minder breed hebben.

De 200 strips werden kortelings al overgemaakt aan de parochie via zuster Dominica. De strips krijgen per drie stuks een strikje en worden door vrijwilligers aan de bestemmelingen overgemaakt. “We ontvingen een lijst met de leeftijden en het aantal kinderen per gezin en zochten op basis daarvan geschikte pakketjes uit”, vertelt Axel Depuydt van Stripbib de 9e kunst uit Meise.