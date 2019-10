Sportraad zoekt vrouwen MKV

15 oktober 2019

13u28 0 Meise De sportraad van Meise zit met een probleem: te weinig vrouwen. De sportraad geeft vooral advies en representeert de sportclubs uit Meise. Sinds de nieuwe wetgeving is opgelegd dat niet meer dan 2/3de van de leden van hetzelfde geslacht mag zijn.

Voorzitter van de sportraad Frank Roobaert (50) vertelt: “We deden reeds een oproep in het gemeenteblad en spraken alle sportclubs aan maar tevergeefs. Veel vrouwen zien het niet zitten om hier extra tijd in te investeren. Er hebben twee vrouwen wel laten weten dat ze geïnteresseerd zijn.” Dat is een begin maar ze zijn dus nog steeds opzoek naar gemotiveerde vrouwen die vier keer per jaar willen samenzitten en met een hart voor sport de clubs komen vertegenwoordigen.

Wie zich geroepen voelt kan zich nog steeds melden bij het huidige bestuur.