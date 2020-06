Sporthallen Meise blijven maand langer open Margo Koekoekx

30 juni 2020

11u12 0 Meise De sporthallen in Meise blijven een maand langer open. “We geven sportclubs van binnensporten de kans om hun trainingen verder te zetten tijdens de maand juli. Dit is hopelijk een kleine troost voor wie vakantieplannen noodgedwongen moest bijsturen of annuleren”, klinkt het bij sportschepen Jonathan De Valck (N-VA).

Verschillende verenigingen gaven aan dat ze nog wel wat trainingen willen inhalen. “Mensen zullen deze zomer meer vakantie in eigen land houden, dus leek het ons wel gepast om de sporthallen in juli open te houden. Vooral sporters die drie maanden lang hun trainingen on hold moesten zetten, zien een inhaalbeweging wel zitten”, zegt schepen voor Sport Jonathan De Valck (N-VA). De poetsploegen zijn gemobiliseerd en staan klaar om ervoor te zorgen dat de sportinfrastructuren er spic en span bij zal liggen.