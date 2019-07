Sport én feest op beachvolleybalevent vzw Gurdilo DBS

24 juli 2019

14u45 0 Meise Vzw Gurdilo is volop bezig met de laatste voorbereidingen van zijn jaarlijkse beachvolleybal event nu zaterdag 27 juli. Het tornooi vormt sinds 2000 een zomers hoogtepunt in Westrode en omgeving is ondertussen uitgegroeid tot één van de grootste in zijn soort. Er worden opnieuw zo’n 100 deelnemende ploegen verwacht.

Vanaf 12 uur ’s middags starten de competitieploegen met hun tornooi en vanaf 13 uur treden ook de recreanten in het strijdtoneel. Ook voor wie niet sportief actief zal zijn, valt er van alles te beleven op en naast het terrein. De finales worden onder kunstlicht gespeeld rond 22 uur en daarna volgt nog een knaller van een feest met gratis optreden en DJ-set in de tent.

Vzw Gurdilo staat een belangrijk deel van zijn inkomsten af aan het goede doel. Dankzij de succesvolle editie van 2018 was daar ook dit jaar opnieuw ruimte voor en werd er gekozen voor ‘Jella for life’; een lokale actie in het kader van De Warmste Week. Meer info op www.gurdilo.be