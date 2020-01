Sponsorloop voor Vinz brengt 7.500 euro op Margo Koekoekx

31 januari 2020

18u15 0 Meise Vrijdag hebben maar liefst 220 kinderen, bijna 20 ouders en nog wat grootouders meegedaan aan de sponsorloop voor Vinz. Van ‘s ochtends vroeg tot 15 uur: constant liepen er mensen op het parcours. Aan het einde van de actie maakten ze het bedrag bekend op de speelplaats. De sponsorloop bracht samen met de bijdrage van het oudercomité 7.500 euro op.

School Klim-Op in Meise waar mama Annelies lesgeeft, organiseert verschillende acties ten voordele van baby Vinz. Elke klas, elke juf en ook directeur Timothy Joost liepen mee. “Mensen konden deze sponsorloop met vrije bedragen sponsoren. Het ging niet om het aantal toertjes of de afstand, maar we wilden dat er gedurende de hele schooltijd gelopen werd. Dat leverde samen met de aanvulling van het oudercomité 7.500 euro op. Het bedrag gaat integraal naar de verzorging van Vinz”, vertelt Timothy.

Muco

Vinz is het jongste zoontje van Annelies Van Keer en Kristof Binst en broer van Noah. “Hij is geboren op 5 mei 2019. De tweede dag werd het duidelijk dat er iets ernstig mis was, dus werd hij met spoed overgebracht naar UZ Leuven en moest er onder het mes. Een weekje later kende hij een zware terugval en moest hij opnieuw met spoed worden geopereerd. De diagnose ‘mucoviscidose’ werd vrij snel gesteld.”

Na een maand op de intensieve mocht hij naar een speciale kinderafdeling in isolatie. Daar verbleef hij ook een goede maand. “Een groot zorgpunt was ook dat onze Vinz heel lang geel bleef zien. Na onderzoek bleek dat hij ook nog een tweede erfelijke leveraandoening had: A1AT. Dit is een complexer probleem die de lever op termijn vernietigt.” Daarop volgde de levertransplantatie. In het begin leek alles in orde. Later bleek Vinz de lever toch af te stoten. Een verschijnsel dat vaak voorkomt na transplantaties en waardoor de medicatie moet worden aangepast. Zijn lever lijkt nu wel te functioneren.

Complicaties

Ook collega-vriendinnen van mama - op school beter gekend als peuterjuf Lies - willen zoveel mogelijk steunen waar ze kunnen. “We zien elkaar zowel binnen als buiten de schoolmuren. We volgen workshops samen, doen eens een escaperoom, ... Maar sinds de geboorte van hun tweede zoontje is dat natuurlijk geminderd”, vertelt juf Tineke. Eerst werd mucoviscidose vastgesteld en later bleek hij ook de leveraandoening A1AT te hebben. Op 19 januari kreeg hij een levertransplantatie maar sinds enkele dagen zitten ze ook daar in een vicieuze cirkel van complicaties. “Het verhaal wordt hier heel hard gevolgd. Iedereen wil hen steunen waar ze kunnen. Ook de ouders van haar vorige klasje zetten acties op poten omdat ze iets voor juf Lies willen betekenen”, zegt juf Charlotte.

Tijdens de Warmste Week gingen de opgehaalde centjes van de verkoopacties samen met de opbrengst van de kerstmarkt naar de Mucovereniging. “De ouders wilden dat zelf omdat ze daar al heel veel steun aan hebben gehad. Maar daarna bleek dan dat ze al die dure medicatie moesten aankopen. Toen zijn we vrij snel op het idee van deze actie gekomen. De opbrengst gaat samen met die van de verkoop van snoepzakjes op onze smuldagen integraal naar Vinz zelf”, licht Timothy toe.

Financiële steun

“Iedereen ziet op hun pagina's al wat zij allemaal moeten doormaken en dan moeten ze nog zo’n dure medicatie betalen. Ik snap eigenlijk niet dat dat nog kan in deze tijd”, besluiten haar collega’s.

“De huidige steunmaatregelen van onze overheid zijn absoluut ondermaats”, zegt mama Annelies. “We engageren ons ook om alle ongebruikte fondsen te zullen investeren in de Mucovereniging en verenigingen die zich inzetten voor leverzieke patiënten.” Ze hebben ook een pagina op Gofundme en haalden daarmee al bijna 6.000 euro op.