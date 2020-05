Speeltuig zoekt plein Margo Koekoekx

28 mei 2020

10u06 0 Meise Het idee om een speeltuig te plaatsen aan de kerk van Rossem is opgeborgen. “Jammer, maar het initiatief werd niet gedragen door alle buurtbewoners”, zegt Roel Anciaux (Samen Anders). “Intussen is er een nieuwe locatie in zicht.”

Het doel is om in elk gehucht een speeltuig te hebben op enkele minuten wandelafstand van bij mensen thuis. “Geen grote speeltuinen, gewoon een leuk speeltuig en een bankje voor ouders of grootouders”, licht Anciaux toe. Het idee was om dat op het pleintje met de picknicktafel in Rossemdorp te realiseren, maar dat werd niet gedragen door alle omwonenden.

Intussen is er een nieuwe optie komen bovendrijven. “We gaan onderzoeken of dat inderdaad een geschikte plek is en hopen daar een leuke plek van te kunnen maken.”