Sonja Becq (CD&V) na 12 jaar in Kamer niet meer verkozen DBS

27 mei 2019

14u52 0 Meise Sonja Becq (61) uit Meise verdwijnt na 12 jaar uit de Kamer. Ze raakte vanop plek drie op de CD&V-lijst niet meer verkozen door de tegenvallende score van haar partij. Ze behaalde wel nog 10.056 voorkeursstemmen.

“Ik ben dankbaar voor wat ik heb kunnen betekenen en realiseren voor mensen: van de zorgverzekering, over de verschillende regelingen voor de holebi-gemeenschap, in het familierecht, tot meer gelijkheid van de pensioenen. Dat nemen ze ons niet af. En vooral dank aan al wie mij hierbij ondersteunde”, laat ze weten via sociale media.

Becq was eerder al Vlaams volksvertegenwoordiger van 1995 tot 2004. Van 2004 tot 2007 was ze adjunct-kabinetschef op het kabinet van toenmalig Vlaams minister-president Yves Leterme. Sinds juni 2007 zetelde ze in de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Becq zit ook al sinds 2001 in de gemeenteraad van Meise. In de vorige legislatuur was ze er eerste schepen.