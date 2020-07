Slachten voor het Offerfeest in Meise: “Alles coronaproof” Margo Koekoekx

31 juli 2020

15u58 0 Meise Wie vreest voor massale bijeenkomsten aan de weinige slachtplaatsen die er zijn, hoeft niets te vrezen. Alles verloopt coronaproof in het Pluimennest in Meise. Zo weinig mogelijk mensen binnen, en dat via een beurtrol. Het Offerfeest zelf moet thuis doorgaan in klein comité.

Burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA) is er gerust in. “Alle voorzorgen zijn genomen. Slechts één iemand kan binnen gaan en de slachting van achter een raam volgen. Dat moet volgens het geloof omdat ze dan zeker zijn dat hun schaap geofferd wordt. De rest van de familie moet thuisblijven of blijft in de auto wachten op de parking.” Het slachten gebeurt zoals de wet dat sinds 1 januari 2019 wil: verdoofd. “De schapen krijgen een schok, dat is een omkeerbare verdoving en een veearts is te allen tijde aanwezig. Verder vieren mensen het Offerfeest dit jaar thuis. Ik hoop dat ze zich aan de bubbel van vijf personen houden. Zoals ik hoop dat iedereen dat nu doet”, aldus de burgemeester.

In Vilvoorde blijft de Annasr Moskee dicht, zoals de rest van de week. Dat zal nog zo blijven tot eind augustus. De Marokkaanse gemeenschap besliste dat vorig weekend om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Normaal ontvangt de Moskee bij de start van het Offerfeest ongeveer 2.000 gelovigen voor het Vrijdaggebed in de ochtend. “Wij roepen iedereen op om het Offerfeest thuis in beperkte kring te vieren”, zei woordvoerder van de grootste Vlaamse federatie Mohamed Achaibi nog.