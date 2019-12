Site Sancta Maria gaat tegen de grond en maakt mogelijk plaats voor groene long en 60 wooneenheden MKV

17 december 2019

15u15 1 Meise Het huidige ruimtelijk uitvoeringsplan voor de Sancta Mariasite zal herbekeken en aangepast worden. In de toekomst komt een nieuw RUP in de plaats. Mogelijks zal dat ruimte bieden voor een nieuwe groene long van 41 are en wooneenheden. De eerste stap is gezet. De gemeenteraad gaf goedkeuring om de oude site af te breken. Zowat alles tussen het CVO en winkel Sammels gaat tegen de grond. Ook de oude refter van het CVO halen ze weg om een nieuwe in de plaats te zetten.

Op de Site Sancta Maria staan verschillende gebouwen. Een oude turnloods, de voormalige gebouwen van de politie en het OCMW en een loods van de technische dienst van de gemeente. Tijdens de gemeenteraad van 16 december werd goedkeuring gegeven om de volledige site af te breken.

De afbraakwerken zullen in januari 2020 van start gaan en moeten klaar zijn rond half februari. “Ik ben blij dat er eindelijk schot in de zaak komt. Die gebouwen staan er al jaren verloederd bij. Het regent er op sommige plaatsen zelfs binnen. Bovendien trekt de site hangjongeren aan en dat willen we vermijden”, klinkt het bij burgemeester Gerda Van Den Brande (N-VA).

Er wordt een nieuw RUP opgesteld dat mogelijks ruimte zal bieden voor een nieuwe groene long van 41 are en 60 wooneenheden.

60 wooneenheden

In het huidige RUP voor de site staat dat 100% van de toekomstige woningen als sociale wooneenheden zijn voorzien. De meerderheid ziet de verdeling voor het toekomstige plan anders. Schepen voor ruimtelijke ordening en openbare werken Roel Anciaux (Samen Anders) ziet hier samen met de meerderheid o.a. een optie om een groene long van 41 are te creëren. Het ander deel zal mogelijks ruimte bieden voor 60 nieuwe wooneenheden. “We zijn geen voorstander van een concentratie van alle sociale wooneenheden. We zouden in het nieuwe RUP graag opnemen dat de grond verkocht wordt onder de voorwaarde dat een derde van de wooneenheden een sociaal karakter zal hebben.”

Extra parkeerplaatsen

Door een ondergrondse parking te integreren in het RUP, wil het gemeentebestuur extra parkeerplaatsen creëren. “Die parkeerplaatsen zullen zowel voor bewoners als bezoekers van het CVO en de omliggende winkels ter beschikking staan. Over hoeveel parkeerplaatsen het zal gaan is nog geen duidelijkheid”, zegt Anciaux.

Nieuwe refter

Ook het CVO krijgt wat opfrissing. De gemeente Meise is geen inrichtende macht meer bij het CVO maar wel nog steeds verhuurder van de panden. “Daar komt binnenkort een nieuwe refter. Het project zal een containerrealisatie zijn gezien daar moderne en duurzame oplossingen in te vinden zijn. Dat zal perfect aansluiten aan het huidige CVO gebouw. De oude refter gaat in januari eveneens tegen de grond.”