Schoolfeest De Leertuin dag vervroegd, maar ouders niet welkom door coronavirus Robby Dierickx

12 maart 2020

12 maart 2020 Meise Het schoolfeest van gemeentelijke basisschool De Leertuin in Meise van komende zaterdag wordt als gevolg van het coronavirus een dag vervroegd. De school volgt ook de richtlijnen van de federale overheid en laat ouders weten dat ze niet welkom zijn. De leerlingen van de lagere school zullen vrijdag wel optreden en krijgen de kleuterschool als publiek. Woensdag gebeurde ook al hetzelfde met het grootouderfeest.

Door het coronavirus willen scholen het contact tussen kinderen en ouderen zoveel mogelijk vermijden en daarom besliste De Leertuin in Meise begin deze week om het grootouderfeest van afgelopen woensdag niet toegankelijk te maken voor grootouders. “Het helemaal afgelasten was geen optie, want de 150 kleuters hebben hier lang aan gewerkt en keken ook enorm hard uit naar hun optreden”, zegt waarnemend directrice Katy Janssens. “Omdat we ze niet voor een lege zaal wilden laten optreden, kregen ze de leerlingen van de lagere school als publiek. Daarnaast hebben we de hele voorstelling ook gefilmd zodat de grootouders er later nog van kunnen genieten.”

Grootouderfeest

Ondertussen besliste de school ook om het schoolfeest van komende zaterdag een dag te vervroegen. “Maar ook hier zijn ouders jammer genoeg niet welkom”, aldus nog Katy Janssens. “De optredens gaan wel door. Zo zullen de 260 kinderen van de lagere school optreden voor de kleuters. De voorstelling zal eveneens gefilmd worden. We zullen nog bekijken op welke manier we de video onder de ouders kunnen verdelen.”