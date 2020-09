Schoolbussen in Meise mogen weer voller rijden, maar zoektocht naar begeleiders loopt nog Margo Koekoekx

23 september 2020

11u31 0 Meise Schoolbussen mogen weer ‘vol’ rijden vanaf 1 oktober. Zowel ouders als Lieve Hellinckx van Kinderopvang Pagadder zaten met de handen in het haar. Lieve bekostigde tot nu toe een privébus maar dat prijskaartje is een onhaalbare kaart.

De kogel is door de kerk: vanaf 1 oktober rijden de schoolbussen weer met ongeveer 50 kindjes per bus. Lieve Hellinckx van Kinderopvang Pagadder haalt opgelucht adem. “Dat is al goed nieuws. Enkel vraagt de gemeente nu of wij begeleiders kunnen voorzien op die bussen. Onze begeleiders mogen dat echter niet doen, gezien ze zich dan mengen in andere bubbels. Bij de kindjes mag je tot 50 personen gaan in een bubbel en die zit vol, hoor!” Dus hoopt Lieve mee op reactie op de oproep van de gemeente naar vrijwilligers.

Oproep naar vrijwilligers

Mensen die het zien zitten om enkele ritten op één van de drie schoolbussen mee te begeleiden kunnen zich melden. Voorwaarden: niet in een kinderopvang of school werken gezien je dan van de ene bubbel in de andere stapt en vrij zijn voor de ochtendrit tussen 7.20 uur en 8.20 uur en/of voor de avondrit van 15.20 uur tot 17.20 uur.

In september mochten de bussen slechts met een derde van hun zitjes rijden.