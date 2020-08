Scholen Meise krijgen make-over



Margo Koekoekx

31 augustus 2020

18u07 0 Meise De scholen in Meise krijgen een grondige opfrisbeurt. De gebouwen van de vier gemeentelijke basisscholen, de Akademie voor Muzische Kunsten en het CVO worden opgewaardeerd. Dat stond zo opgenomen in het meerjarenplan.

“De schoolgebouwen in onze gemeente zijn erg verouderd en we zijn dan ook zeer tevreden dat we hier verandering in kunnen brengen”, aldus Roel Anciaux (Samen Anders), schepen voor Openbare Werken. “Alles samen voorzien we hiervoor 800.000 euro.”

Erwin De Clerck (PRO), schepen voor Onderwijs is blij met die investering: “Dit is nodig en zorgt er ook voor dat de leerlingen en het personeel in een aangenamere sfeer op school vertoeven.”

Vooral de daken, brandveiligheid, speelplaatsen en schoolomgevingen krijgen de nodige aandacht.