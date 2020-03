Schoenen De Smet brengt je nieuwe schoenen tot aan je voordeur: “Terwijl de klant past, wachten wij in de auto” Margo Koekoekx

29 maart 2020

09u05 0 Meise Jan en Laurence van Schoenen De Smet uit Wolvertem zetten hun beste beentje voor tijdens de coronamaatregelen. Ze leveren schoenen aan huis en houden rekening met de nodige afstand en hygiëne. Eerst passen voor het kopen? Geen probleem!

Als Mozes niet naar de berg komt, dan zal de berg wel naar Mozes komen. Zo luidt een oud spreekwoord en dat is precies hoe Schoenen De Smet er ook over denkt. “Heel veel van onze modellen staan op onze website”, vertelt Jan. “Vervolgens bellen of mailen klanten ons om schoenen te bestellen”, vult Laurence aan. “Wij trekken dan naar de klant, zetten de schoenen voor de deur en wachten af in de auto. De klanten kunnen dan gerust passen en zo blijft het voor iedereen veilig.”

Ze doen dit zo sinds vorige week en merken dat de bal stilaan aan het rollen gaat. “We steken ook bij elke bestelling een bedankingsbriefje.”

Wie nog nood heeft aan schoenen in Wolvertem en omstreken kan eens een bezoekje brengen aan de website www.schoenendesmedt.be.