Schilder David Van Oost lanceert nieuwe projecten Margo Koekoekx

21 oktober 2019

19u56 4 Meise David Van Oost (45) uit Meise besloot vijf jaar geleden om fulltime kunstenaar te worden. Hij woont al 15 jaar in Berchem met zijn vriendin, dochter van 7 en plusdochter van 20. Al is hij nog steeds vaak in onze contreien terug te vinden. Sinds kort lanceerde hij zijn nieuwe website, daarnaast gaat hij zich focussen op het geven van workshops.

David zit niet stil. Recent lanceerde hij zijn nieuwe website davidvanoost.com waar mensen zijn werken kunnen bekijken en kopen. Daarnaast geeft hij nog privéles, gaat hij workshops in groep organiseren én staat er een tentoonstelling op de planning in het gemeentehuis van Wolvertem in maart 2020.

“Momenteel geef ik soms individueel les en dat ga ik binnenkort uitbouwen. Zo wil ik vanaf het voorjaar workshops in groep gaan organiseren. Met mensen naar buiten trekken en aan de slag gaan.” Nu is het nog kijken naar budgetten, sponsoring en mogelijkheden voor de aankoop van materiaal, want bij het werken met olieverf komt wel wat materiaal kijken. Ook de verf zelf moet van goede kwaliteit zijn om kwalitatieve workshops te kunnen organiseren. “Ik trek nu nog heel vaak naar Meise om er landschappen te schilderen en dat is iets wat ik heel graag in workshops wil gieten. Olieverf is een dankbaar en vergevingsgezind medium om mee te werken, ideaal.” Geïnteresseerden houden zijn website best in de gaten.

David is al van jongs af aan bezig met beeldende kunsten. “Ik studeerde eerst fotografie en heb dat vijftien jaar lang als zelfstandige gedaan. Ik had zelfs nog een opdracht bij HLN. Toch kriebelde het om terug te beginnen schilderen en dat deed ik dan ook.” Vijf jaar geleden begon hij stilaan te schilderen met verschillende media zoals aquarelle, pastel en olieverf, waarvan die laatste zijn absolute favoriet is. Nu draait hij volop op kruissnelheid. Wie van Meise en omgeving is, zal de meeste van zijn landschapswerken herkennen. De omgeving is na als die jaren nog steeds zijn habitat.