Rozentuin met 1.500 planten nieuw pronkstuk voor Plantentuin Meise Dimitri Berlanger

05 juni 2019

17u59 2 Meise 1.500 rozenplanten verzameld in één unieke tuin van 9.000m2. Dat is nu voortaan ook te bewonderen in de Plantentuin van Meise. Vlaams minister van Toerisme opent woensdagavond de nieuwe attractiepool die 125 wilde en 125 soorten cultuurrozen telt.

De tuin is geïnspireerd op een ontluikende roos en ontworpen in een eigentijds design. Het labyrint in het centrum, gevormd door twee spiralen, vertelt het verhaal van het ontstaan en de evolutie van de wilde rozen en toont hoe ze verwant zijn. In de perken rond de zichtheuvel komt men te weten hoe vanuit de wilde rozen de tuinrozen werden geselecteerd en ontwikkeld.

De rozentuin biedt de bezoeker dan ook een wandeling door de diversiteit en de ontstaansgeschiedenis van zowel wilde als gecultiveerde rozen. “Tijdens de laatste decennia heeft Plantentuin Meise een uitgebreide collectie wilde rozen aangelegd, bestaande uit 125 van de bij schatting 200 gekende soorten”, zegt ‘rozenexpert’ Marc Reynders van de Plantentuin. “Elke spiraal vertegenwoordigt een grote groep van wilde rozen zoals dit uit recent DNA-onderzoek naar voren kwam. Eén spiraal vertegenwoordigt een groep met Aziatische en Europese rozen, de andere spiraal omvat Aziatische en Amerikaanse soorten. Pal in het centrum van de tuin groeit de oudste van alle nog bestaande rozen: de ‘woestijnroos’.”

De buitenkant van de tuin vertelt het verhaal van de cultuurrozen. “Dit verhaal start met de historische Chinese en Europese rozen en ontplooit zich naar het ontstaan van de moderne rozenhybriden en hun evolutie. De focus ligt hier op resistente selecties en winnende planten van rozenkwekers van bij ons.”

In het hart van de tuin bevindt zich ook een horizontale zonnewijzer. “De bezoeker moet zelf de plaats van de wijzer moet innemen door op de juiste maand te gaan staan”, legt Koen Es van de Plantentuin uit. “De zichtheuvel met ingezaaid natuurlijk grasland en de natuurlijke begroeide wadi’s aan de binnenkant van de zichtheuvel zorgen voor een mooi contrast met het strakke ontwerp van het labyrint. De plantbedden aan de buitenzijde van de zichtheuvel, aangeplant met de cultuurrozen, stellen de kroonblaadjes van een roos voor.”

Hoewel er deze zomer al heel wat bloeiende rozen te zien zullen zijn, is het sowieso wel nog even wachten om de rozentuin in volle glorie te kunnen aanschouwen. “Dit jaar zal vooral het eigentijdse design de bezoeker zeker kunnen bekoren. De groei van de rozen kan nu volop starten en vanaf volgend jaar zullen de rozen de tuin helemaal tot zijn recht laten komen.”

De rozentuin wordt woensdagavond plechtig geopend door Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts. “Deze magnifieke rozentuin draagt bij tot de toeristische profilering van onze regio. We investeren 300.000 euro in de ‘koningin der bloemen’ om haar te doen bloeien in Vlaanderen en ver daar buiten”, aldus Weyts.

De Plantentuin is overigens al heel lang een wereldcentrum van rozenkennis. De collecties van Plantentuin Meise vormen een belangrijke referentie voor rozenspecialisten uit de hele wereld. Met name het rozenherbarium van voormalige Plantentuin-directeur François Crépin (1831-1903), een collectie gedroogde rozen, is van grote waarde. De bibliotheek bezit ook een uitzonderlijke collectie boeken en historische illustraties over rozen.