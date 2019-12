Responsible Young Drivers bereiden zich voor op Nieuwjaarsnacht SHVM

07 december 2019

14u34 0 Meise De Responsible Young Drivers (RYD) zetten ook dit jaar op oudejaarsavond vrijwilligers en auto’s in om de feestvierdende bestuurders een lift naar huis te brengen. Vandaag ging hun 28ste editie van start waarbij de eerste negen vrijwilligers in de rijschool van Meise rijtesten aflegden.

Elk jaar staan de vrijwilligers van Responsible Young Drivers klaar om tijdens de nacht van oud op nieuw feestvierders, die een glaasje te veel op hebben, met hun eigen wagen naar huis te brengen. Met deze symbolische actie biedt Responsible Young Drivers de bevolking een gratis en veilige noodoplossing aan. “Het doel van de actie spreekt voor zich: een veilige start van het nieuwe jaar voor iedereen!”, klinkt het.

Om de bevolking te bewijzen dat alle Responsible Young Drivers ook echt jonge verantwoordelijke bestuurders zijn, leggen alle bestuurders op voorhand een korte rijtest af. Dat gebeurde vandaag al in Meise. Gedurende zo’n rijtest wordt er door een professionele rijinstructeur nagegaan of de vrijwilliger een veilige rijstijl hanteert. Ook geeft de rijschoolinstructeur nuttige tips over het rijden met een onbekend voertuig.

De chauffeurs zijn tijdens Nieuwjaarsnacht beschikbaar van middernacht tot en met 6 uur ‘s ochtends en verspreiden zich per twee in verschillende gebieden. Een chauffeur brengt de feestvierders met hun eigen wagen terug thuis. Een andere chauffeur volgt de wagen en brengt de vrijwilliger opnieuw naar een andere locatie.

Overbodig

De organisatie hoopt ook dit jaar op zo’n 100 vrijwilligers. “Maar toch zal niet iedereen vervoerd kunnen worden”, zegt een onder hen. “We willen uiteraard hulp bieden aan mensen, maar we willen hen ook tonen dat dit een noodoplossing is en dat het niet de bedoeling is dat we ieder jaar meer vrijwilligers moeten zoeken om mensen naar huis te brengen. We hopen dat we binnen enkele jaren overbodig zijn.”

De RYD aanvaardt opdrachten in elke stad en gemeente. De rit is bovendien volledig gratis. Wie in Vlaanderen nood heeft aan een lift, kan RYD contacteren op het nummer 0902/12345 (1 euro per min). Opgelet: enkel bestuurders met een wagen kunnen de RYD inschakelen.