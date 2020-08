Qmusic maakt radio vanuit Plantentuin Robby Dierickx

04 augustus 2020

18u57 0 Meise Radiozender Qmusic heeft dinsdagavond radio gemaakt vanuit de Nationale Plantentuin. Qmusic-deejay Jolien Roets trok naar Meise voor het programma ‘De Hotspotter’.

De opzet van het radioprogramma is luisteraars de kans te bieden hun hotspots tijdens deze bizarre zomer waarin heel wat mensen voor een staycation kiezen in de verf te zetten. Nadat luisteraars de Nationale Plantentuin van Meise als hotspot aangaven, trok Qmusic-deejay Jolien Roets haar radiostudio in de serres op. Van daaruit presenteerde ze tussen 18 en 20 uur het programma ‘De Hotspotter’.