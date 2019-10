Problematiek hangjongeren blijft aanslepen in Meise: “Drugs, geluidsoverlast en vandalisme: het is genoeg geweest” SHVM

08 oktober 2019

07u55 2 Meise Politiezone Kampenhout-Londerzeel-Meise kreeg vorig jaar tal van klachten binnen over hangjongeren. Buurtbewoners klaagden over samenscholingen van grote groepen jongeren, zowel overdag als ’s nachts. Nu, een jaar later, blijkt dat de problematiek nog steeds aanwezig is. Volgens burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA) is de gemeente, in samenwerking met de lokale politie, volop bezig met het dossier.

In oktober 2018 werd de gemeente gedwongen om haar park een tijd lang af te sluiten omdat een heleboel inwoners klaagde over de geluidsoverlast die hangjongeren ‘s avonds in het park met zich meebrachten. Op die manier wou de gemeente voorkomen dat de jongeren er opnieuw zouden rondhangen. Daarnaast was er ook sprake van vandalisme, agressie en druggebruik.

Volgens burgemeester Gerda Van den Brande heeft het probleem zich nu verplaatst naar Wolvertem, een deelgemeente van Meise. Van den Brande meent dat de jongeren er vaak rondhangen op het Gemeenteplein waar ze lawaai maken met hun brommertjes en drugs op zak hebben. “Zodra we een klacht ontvangen van een burger, patrouilleert de politie er. Maar tegen dan is het groepje er al vandoor.”

Vandalisme

Naast het nachtlawaai dat ze veroorzaken, zouden de jongeren zich ook schuldig maken aan vandalisme. Zo sloegen ze eieren stuk op vensterbanken en smeten ze een confettibom tegen een garagepoort, waardoor die beschadigd raakte. Daarnaast bespuit het groepje elke keer opnieuw de bushokjes en bankjes op het plein met graffiti.

Ook Maarten Lauwers, gemeenteraadslid voor Vlaams Belang in Meise, kaart de problematiek aan en is naar eigen zeggen al een tijdje op zoek naar een oplossing. Volgens hem zijn de jongeren afkomstig uit Laken. “Het probleem sleept al anderhalf jaar aan en er is nog steeds geen verbetering in zicht. In de straten liggen vaak kleine flesjes lachgas. Dit kan echt niet meer.”

Geldboetes zijn geen straf voor hen. Indien mogelijk opteer ik voor onbetaalde gemeenschapsdienst. Gerda Van den Brande

VIP-behandeling

Vorige week nog vergaderde de burgemeester met de politie om het probleem te bespreken. Die maakte ondertussen een dossier op over de hele problematiek en de aanpak ervan en brengt de zogenaamde ‘hotspots’ in kaart. Ook zijn ze bezig met een VIP-behandeling, oftewel een very irritating police - behandeling. Dat betekent dat de politie nog vaker zal patrouilleren. “We hopen dat we de hangjongeren op die manier zo hard kunnen irriteren, dat ze het beu worden en wegblijven”, zegt Van den Brande.

Bovendien zal de gemeente meer investeren in camerabewaking en zal de gemeenschapsdienst vaker ter plaatse zijn om een oogje in het zeil te houden. Verder zal er gekeken worden of een gesprek met ouders mogelijk is. “Zo willen we zien waar het probleem vandaan komt en hoe we dit grondiger kunnen aanpakken”, meent Van den Brande.

Geen geldboetes maar werk

Enkel geldboetes uitdelen aan de jongeren volstaat niet volgens de burgemeester. “Indien mogelijk, opteer ik voor onbetaalde gemeenschapsdienst wanneer ze bijvoorbeeld betrapt worden op sluikstorten. Op die manier willen we hen tonen dat je wel degelijk gestraft kan worden voor je daden en dat enkel rondhangen geen optie is. Geldboetes zijn voor hen geen straf.”

Van den Brande wil ook dat er op federaal niveau actie ondernomen wordt. Op die manier kan de gemeente naar eigen zeggen sterker staan. “Het probleem is dat we al een aantal jongeren hebben kunnen identificeren, maar dat we niets kunnen doen aangezien ze minderjarig zijn. Vier personen trekken wel echt de kar. Drugs, vandalisme en geluidsoverlast: het is echt wel genoeg geweest.”