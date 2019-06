Prijskampen, troeteldieren, tentoonstelling en ambiance op Jaarmarkt DBS

13 juni 2019

13u38 0 Meise In Wolvertem kan je op zaterdag 15 juni opnieuw de volkse sfeer opsnuiven tijdens de jaarmarkt en kermis.

In de ruime omgeving van het administratief centrum zijn er traditioneel opnieuw tal van prijskampen. Je kan er de keuring van de paarden en ezels meemaken maar er is ook een speciale jaarmarkt voor de kinderen waar ze hun troeteldier(en) mogen mee naartoe nemen.

In de inkomhal van het administratief centrum kan je komen kijken naar een tentoonstelling van Maurits Van Den Eynde over het Belgisch Trekpaard en de tentoonstelling van kindertekeningen. Er is ook een openbare verkoop van oude en verloren voorwerpen. Een dj zorgt voor sfeer en ambiance en ook de twee dansscholen ‘On the roof’ en ‘Gym en dans’ treden op.

Verder kan je je verdiepen in de wondere wereld van de bijen en kan je de allerkleinsten laten genieten van een eerste ponyritje. Kraampjes met lekker eten en drinken maken het geheel af.