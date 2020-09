Politie zoekt beelden van vechtersbazen in Meise Stephanie Romans

07 september 2020

18u29 0 Meise De politie zoekt beelden van de De politie zoekt beelden van de vechtpartij tussen twee jongerenbendes in Meise . Twee rivaliserende groepen - een uit Meise en een uit Strombeek - vochten een ruzie uit en trokken volgens de burgemeester een spoor van vernieling door de gemeente. “We verhogen het toezicht in getroffen wijken.”

Met een honkbalknuppel en flessen gingen de twee jongerenbendes elkaar afgelopen zaterdag volgens getuigen te lijf in de Gudrunlaan in Oppem. De deelgemeente van Meise is niet voor het eerst toneel van het oorlogje tussen de bendes. “Al was het laatste grote incident toch alweer van de jaarwisseling geleden”, zegt burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA). “Toen werd een achterlaten auto in brand gestoken. Helaas zijn ook nu weer spullen vernield.”

De jongeren trokken volgens Van den Brande een spoor van vernieling door de gemeente. Zo zouden ook ruiten zijn ingegooid van het café Brazzaville.

Hulp uit Grimbergen

Sommige jongeren zijn vermoedelijk gekend bij de politiediensten. Bij vorige ruzies kwam een deel van de betrokkenen uit Oppem. De politie probeert de verdachten nu te identificeren. “Toen agenten tussenkwamen in de Gudrunlaan, waren de betrokkenen al gevlucht. Dat maakt het onderzoek moeilijk”, geeft de burgemeester toe.

Er is intussen ook overleg geweest met de politie in Grimbergen. Omdat de rivalen uit Strombeek-Bever komen, zal de lokale politie van Grimbergen de zone KLM bijstaan in het onderzoek. “De politie verzekert ook een verhoogd toezicht in de getroffen wijken”, zegt Van den Brande.

Ze roept burgers op om direct de politie te bellen bij nieuwe incidenten. Van den Brande: “We doen ook een oproep naar wie opnames of beelden heeft van de incidenten om ze te bezorgen aan de bevoegde politiezones.”

Dit kan via pz.klm@police.belgium.be.