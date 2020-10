Politie waarschuwt voor gps-dieven SRB

13 oktober 2020

12u37 0 Meise De politie waarschuwt voor diefstallen van gps-apparatuur uit landbouwvoertuigen. Afgelopen week deed een eigenaar uit Meise aangifte van zo'n diefstal. Twee dagen later was er in een naburige politiezone een gelijkaardige melding.

Vorige week vrijdag stalen dieven in de Schriekstraat in Meise de gps uit een trekker. In de politiezone Klein-Brabant (Bornem, Puurs-Sint-Amands) kwam zondag eenzelfde melding binnen. De politiezone KLM waarschuwt eigenaars dan ook om goed op hun spullen te passen. “Wees alert en sluit uw voertuigen goed af. Stal ze liefst binnen of onttrokken aan het zicht.”

Wie meer informatie heeft over de feiten, wordt gevraagd om contact op te nemen met de politiediensten via telefoonnummer 0800/90.333 of via pz.klm@police.belgium.eu.