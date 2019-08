Plezier staat centraal op dertigste editie Recreatlon RDK

11 augustus 2019

16u18 0 Meise In het centrum van Meise vond zondagmiddag voor de dertigste keer de Recreatlon plaats. Die recreatieve triatlon lokte ook dit jaar ook enkele tientallen sportievelingen.

Nat als de voorbije jaren konden de deelnemers kiezen om individueel, per twee of per drie aan de start te verschijnen. Ze moesten opnieuw twintig kilometer fietsen over vijf ronden, 225 meter zwemmen over negen lengtes en een ronde van vier kilometer lopen. De start en de aankomst lagen opnieuw aan de sporthal Meise-centrum. Om 13.30 uur stonden de recreanten aan de start, terwijl de gevorderden twee uur later uit de startblokken schoten.

Het was een feesteditie dit jaar, want de Recreatlon werd al voor de dertigste keer georganiseerd door de sportdienst van Meise.

