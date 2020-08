Plastic rond infokrant is vergissing Margo Koekoekx

28 augustus 2020

13u54 0

Het gemeentelijke infoblad van Meise zag er voor editie september wat anders uit dan gepland. Er zat een folie rond het magazine. De gemeente wijst erop dat ze het blad anders zo ecologisch mogelijk verspreiden. Ondermeer het gebruik van milieuvriendelijke inkt maakt daar deel van uit. De plastic beschermfolie was niet de bedoeling. Het zou een foutje van de drukker zijn. Volgende keer weer zonder plastic dus.

Op de cover van volgende maand prijkt trouwens een foto gemaakt door één van de inwoners uit Meise. Tot enkele dagen geleden liep de fotowedstrijd en konden inwoners tot drie eigen foto’s insturen. Benieuwd naar het resultaat? Nog even geduld.

Het was een eenmalige actie dit jaar maar gezien er wel wat enthousiastelingen op reageerden is het mogelijk dat de oproep in 2021 nog eens verschijnt.