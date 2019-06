Plantentuin vindt elegante oplossing voor ‘lelijk geworden’ dure kunstwerken Dimitri Berlanger

06 juni 2019

17u32 0 Meise Drie kunstwerken die op één van de vijvers van de Plantentuin van Meise liggen, krijgen een nieuw leven. Het gaat om halve cirkels die lotusbloemen voorstellen. Ze dateren uit 1995 en kostten destijds tienduizenden euro’s. Bijna 25 jaar later hebben ze echter hun beste tijd gehad. De Plantentuin wil er dan ook dringend van af en zocht een elegantere oplossing dan ze gewoon weg te gooien. Die is nu gevonden.

De werken Lotus I, II en III van de internationaal gerenommeerde kunstenares Hilde Van Sumere werden aangekocht in 1995 toen de Plantentuin nog een federale wetenschappelijke instelling was. Ze kostten tienduizenden euro’s aan belastinggeld en de aankoop was destijds ook gecontesteerd. Er werd gewag gemaakt van een voorkeursbehandeling voor de kunstenares en er waren vooral ook twijfels of de objecten uit polyester wel thuishoorden in een plantentuin.

Ingezakt

De Raad van Bestuur van de Plantentuin besliste begin dit jaar dat de beelden weg moeten. “Ze hebben na bijna 25 jaar hun beste tijd gehad, ondanks verschillende restauratiebeurten”, zegt Koen Es Van de Plantentuin. “Dat is ook niet abnormaal aangezien ze uit polyester bestaan. Eentje is zelfs helemaal ingezakt. De andere slaan groen uit en vertonen barsten. Ook om esthetische redenen willen we deze kunstwerken dus weg. Ze zijn te lelijk geworden.”

Aanvankelijk leek het erop dat de beelden gewoon op een afvalcontainer zouden belanden maar zo ver komt het niet. “We hebben een akkoord met de Verbeke Foundation, een privé-initiatief voor hedendaagse kunst. Zij gaan de beelden een tweede leven bezorgen.”

Het is nog niet bekend wanneer de ‘overdracht’ precies zal plaatsvinden. Wie de kunstwerken nog eens wil bewonderen, kan dus nog even terecht in de Plantentuin. Kunstenares Hilde Van Sumere overleed in 2013.