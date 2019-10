Plantentuin Meise laat reeën neerschieten omdat ze grote publiekslokker uit rozentuin opeten SZM

13 oktober 2019

De Plantentuin van Meise heeft onlangs een tiental reeën laten neerschieten omdat ze te veel planten en bloemen zouden eten. Vooral in de rozentuin zou de schade enorm zijn. Gaia reageert daarbij verontwaardigd. "Ze hebben voor de gemakkelijke oplossing gekozen", zegt Michel Vandenbosch, voorzitter van Gaia.

De populatie reeën groeit alsmaar meer in de Plantentuin van Meise. Maar de sprookjesachtige dieren zorgen ook voor heel wat ongemak. Omdat ze ondertussen met zo veel zijn, eten ze natuurlijk veel planten en bloemen op. Vooral in de rozentuin zou de schade heel groot zijn.

Daarom liet de directie zo’n tien reeën neerschieten door een jager. Ze hebben het probleem eerst onder controle proberen houden door hekken te plaatsen, geuren te verspreiden of zelfs met geluiden. Maar niets heeft volgens de directie geholpen om de planten van de grote etenslust van de reeën te beschermen. De directie zou op advies van het Agentschap Natuur en Bos de beslissing genomen hebben om de reeën te laten neerschieten.

Gemakkelijkheidsoplossing

Gaia is verontwaardigd over de aanpak. “Ze hebben gekozen voor de gemakkelijke oplossing, waarschijnlijk ook om zo veel mogelijk kosten te besparen,” zegt Vandenbosch. Volgens hem lost dat bovendien het probleem ook niet op. “De reeën gaan toch weer reproduceren. Gaan ze die dan opnieuw neerschieten?” Volgens de voorzitter van de dierenrechtenorganisatie moet er een degelijke omheining komen, maar dat is een investering en dat kost natuurlijk meer geld.