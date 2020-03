Plantentuin Meise gratis geopend: “Al zoveel bloemen in bloei, dat hebben we zelden meegemaakt” Margo Koekoekx

13 maart 2020

15u42 0 Meise Ook voor de Plantentuin in Meise gelden er nieuwe regels: “Wij zijn gratis open tot en met 3 april!”, zegt Manon Van Hoye van de Plantentuin. Het ideale moment dus om te komen genieten van de bloemenpracht die nu al sterk aanwezig is. “Dit hebben we nog niet vaak meegemaakt.”

Het Kasteel, de oranjerie, het Plantenpaleis en het Houtlab zijn gesloten, dus compenseren ze op een andere manier. De tuinwinkel is - zoals de voorschriften opleggen - enkel open tijdens de week. Het gratis openstellen van heel het openluchtgedeelte van de Plantentuin is een tegemoetkoming voor de zaken die gesloten blijven.

“De Paaszoektocht gaat zeker door, omdat die vrij individueel verloopt en er dus geen gevaar is. Over de miniworkshops moeten we nog en beslissing nemen”, geeft Manon Van Hoye nog mee. Raadpleeg zeker de website voor de laatste mededelingen.

Bloemen in bloei

De winterbloemen, zoals de sneeuwklokjes, zijn amper uitgebloeid en er staan al verschillende lentebloesems in bloei. Enkele prachtige magnolia’s fleuren de Plantentuin in Meise helemaal op.

De Plantentuin heeft er een rustige maand februari opzitten door de stormen. Het coronavirus zou ook een domper op de bezoekersaantallen kunnen zijn. Reden te meer dus om bezoekers gratis toe te laten tot 3 april.