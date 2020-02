Plantentuin gaat reeën niet langer afschieten, maar kiest voor verhuis Robby Dierickx

10 februari 2020

15u22 11 Meise De Nationale Plantentuin in Meise gaat de reeën die momenteel in het domein rondlopen niet afschieten, maar gaat ze volgende week maandag verhuizen. In oktober kwam de Plantentuin nog in opspraak omdat een tiental reeën doodgeschoten werd nadat de beestjes schade aangericht hadden.

Het was Vlaams parlementslid Allessia Claes (N-VA) die via haar partijgenoot en minister van Dierenwelzijn Ben Weyts vernam dat de Nationale Plantentuin samen met de Vlaamse overheid een oplossing vond voor de populatie reeën in het domein in Meise. De beesten richtten in het najaar schade aan bloemen en planten aan, waarna tien van hen afgeschoten werden. Volgens de Plantentuin werden eerder al andere maatregelen genomen, zoals het plaatsen van hekken en het afschrikken met geur- en geluidsinstallaties, maar die leverden weinig resultaat op. Toen bekend geraakte dat de reeën afgeschoten werden, kwam er kritiek van onder meer dierenrechtenorganisatie Gaia. Ook minister van Dierenwelzijn Ben Weyts was niet opgezet met de maatregel.

En daarom heeft de Plantentuin nu beslist om de overgebleven dieren te vangen en te verhuizen. Ze zullen overgebracht worden naar een andere, nog niet nader bepaalde plaats”, zegt Allessia Claes. “Het Agentschap Natuur en Bos onderzoekt nog waar in Vlaanderen er nog sprake is van een kleine populatie van reeën waar de beestjes uit de Plantentuin naar overgebracht kunnen worden.”