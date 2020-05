Plantentuin blijft meer bezoekers trekken Wouter Hertogs

30 mei 2020

16u10 0 Meise Het aantal bezoekers dat de Plantentuin in Meise over de vloer kreeg, is in de periode 2014-2019 continu gestegen van 126.486 tot 183.381, een toename met 45,1 procent. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Zuhal Demir, onder meer bevoegd voor toerisme, op een schriftelijke vraag van Emmily Talpe (Open Vld).

De grootste stijging van het aantal bezoekers in die periode deed zich voor in 2018 toen er 176.461 bezoekers geteld werden tegenover 148.193 het jaar voordien. Van de 183.381 bezoekers in 2019 waren er 74 procent Belg en 3 procent buitenlander. Van de overige 23 procent is de nationaliteit niet bekend. De top drie wat de herkomst betreft van de buitenlandse bezoekers in 2019 bestond uit Frankrijk (29 procent), Nederland (27 procent) en Duitsland (16 procent).

Er werken momenteel 184 personen in de Plantentuin, waarvan er 114 betaald worden door de Vlaamse Gemeenschap, 31 door de Franse Gemeenschap en 39 met eigen middelen. In het kader van het ‘Hefboomproject Plantentuin 2.0' wordt er momenteel gewerkt aan een welkomsttuin en ingangsgebouwen (opening hopelijk nog dit jaar) en een culinaire belevingstuin (opening voorjaar 2021). De eilandtuin en inrichting twee kassen (mediterrane kas en nevelwoud) verkeren nog in studiefase. Daarnaast wordt in het kader van het masterplan het nieuw serrecomplex de ‘Groene Ark’ (opening midden 2022) gebouwd en zitten de renovatiewerken van het pachthof en kasteel, de renovatie van het stookgebouw, bouw nieuwe logistieke zone en aanleg parking nog in een studiefase.