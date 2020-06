Plantentuin blijft langer open tijdens zomervakantie Margo Koekoekx

27 juni 2020

19u02 0 Meise De Plantentuin in Meise houdt de poorten langer open. In juli en augustus kan je er tot 21 uur gaan wandelen om te genieten van zwoele zomeravonden.

“Het publiek zal kunnen genieten van het prachtige zachte avondlicht en voelen hoe de natuur tot rust komt in de avondschemering”, klinkt het bij persverantwoordelijke Manon Van Hoye. “En een tafel reserveren op het terras van de Oranjerie voor een gezellig of romantisch dineetje in de eigen bubbel is ook mogelijk.”

In de winterperiode gelden de openingsuren van 9.30 tot 17.00 uur en in de zomer van 9.30 18.30 uur. Tijdens juli en augustus wordt dat dus opgetrokken.