Pastorietuin Meise krijgt facelift Margo Koekoekx

26 augustus 2020

11u30 0 Meise De pastorietuin met als bijnaam lusttuin, krijgt een facelift. Hij ligt er al jaar en dag verloederd bij en staat nu te popelen om zijn facelift te ondergaan. Gemeente Meise, de provincie Vlaams-Brabant en Regionaal Landschap Brabantse Kouters slaan de handen in elkaar om dit parkje te doen herleven. Binnen twee jaar ongeveer zou het er weer aangenaam vertoeven zijn.

Zowel flora, fauna, erfgoed, natuurbeleving en ontsluiting staan centraal. Deze verborgen parel draagt de sporen van een 18de eeuwse lusttuin met vijver en paviljoen. In het voorjaar vind je er een tapijt van daslook. Enkele prachtige bomen dateren van de 18de eeuw. Helaas is de tijd er wat blijven stilstaan. De paadjes liggen er verloederd bij en de toestand van de vijver is erbarmelijk. Dat zie je niet alleen maar ruik je helaas ook. Het paviljoentje staat wat vergeten aan de rand. De 12.000 euro subsidies moeten de mogelijkheid bieden er weer een pareltje van te maken het bedraagt 70% van de raming.

De subsidie voor ‘Duurzame biodiversiteitsprojecten’ komt voor 75% van de kosten tussen, met een maximum van 59.290 euro. Dat gaat naar de heraanleg van de paden, de restauratie van de tuinmuur, de vijver en het beheer van de -stok oude- bomen. De gemeente doet de rest van de duit in het zakje.

Schepen Johan De Valck (N-VA) en collega Marie-Jeanne Thaelemans (Samen Anders) zijn blij dat er schot in de zaak komt. “We zijn blij met deze samenwerking en kijken uit naar het resultaat. Dat zal ongeveer over twee jaar in beslag nemen.” Of er al plannen met het paviljoentje zijn? Er is al interesse. Een van de suggesties is een ijsbar met wat tafeltjes errond.