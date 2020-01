Ouders van peuters met schoolgaande broers of zussen kunnen nog digitaal aanmelden MKV

23 januari 2020

07u29 0 Meise Nog tot 24 januari kunnen ouders hun kinderen die behoren tot de voorrangsgroep (bijvoorbeeld door zussen of broers die er al naar school gaan of kinderen van personeelsleden red.) zich digitaal aanmelden voor een school in de buurt. Dat is noodzakelijk alvorens te kunnen inschrijven bij de school van jouw keuze.

Elke ouder geeft best vier scholen van voorkeur op. Op basis van deze voorkeur bekijkt het systeem of elke ouder de school van zijn of haar voorkeur toegewezen kan krijgen.

Als er te veel ouders kiezen voor eenzelfde school, zal het systeem plaatsen toewijzen op basis van voorkeur en afstand. De afstand is hierbij de wandelafstand van de domicilie van het kind tot aan de school.

Wanneer deze zaken geen doorslag kunnen bieden, zal het systeem op basis van toeval de plaatsen toewijzen.

Je moet je eerst aanmelden alvorens te kunnen inschrijven. Mensen die behoren tot de voorrangsgroep krijgen 31 januari al resultaat. Voor meer informatie ga naar www.meise.be. Behoort je kind niet tot deze groep, dan kan je vanaf 2 maart aanmelden.

