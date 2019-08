Oud-burgemeester Marcel Belgrado (87) stapt voor tweede keer in het huwelijksbootje: “Ik heb altijd gezegd ‘na de verkiezingen’. Maar nu vroeg Ingrid ‘hoeveel verkiezingen er nog moeten komen’” Dimitri Berlanger

26 augustus 2019

15u32 0 Meise Marcel Belgrado, oud-burgemeester van Meise, gaat zaterdag op zijn 87ste voor de tweede keer trouwen. De uitverkorene is Ingrid De Bondt (60), al acht jaar zijn vriendin. “‘Na de verkiezingen’ heb ik altijd beloofd. En ik ga mijn woord houden”, lacht Belgrado. Burgemeester Gerda Van den Brande zal het koppel zaterdag in de echt verbinden. Belgrado, intussen het oudste gemeenteraadslid van Vlaanderen, verkeert nog in goede gezondheid. Maar nu denkt hij toch stilaan aan het einde van zijn rijke politieke loopbaan.

Tien jaar geleden moest Marcel Belgrado afscheid nemen van zijn echtgenote Mariette met wie hij sinds 1955 getrouwd was. Het koppel kreeg vijf kinderen. Sinds een tweetal jaar vormt Belgrado een koppel met Ingrid De Bondt, eveneens uit Meise. “Mijn vrouw heeft tijdens een van onze laatste intieme gesprekken gezegd dat ik niet alleen moest blijven. Maar dat ik wel steeds aan de kinderen moest denken.”

Het trouwonderwerp was al een paar jaar hangende. “Ik heb altijd gezegd ‘na de verkiezingen’. Maar nu vroeg Ingrid ‘hoeveel verkiezingen er nog moeten komen’. Geen meer dus. Ik ga mijn woord houden. Vrouwen trouwen graag hè (lacht).”

Als God in Frankrijk

Veel gaat de nieuwe echtelijke status niet veranderen aan zijn dagelijkse leven. “We slapen nu op haar appartement in Meise en ‘s morgens als ze gaat werken, zet ze mij altijd af in Oppem aan mijn woning. Dat is mijn buitenverblijf (lacht). Ik leef daar als God in Frankrijk tussen mijn vogels en in mijn geweldige tuin. Ik heb er mijn werk maar ik kan er echt enorm van genieten. Er is altijd iets te doen. Ik heb nog 41 kanaries op zolder en dan toch nog een 60-tal kanaries, roodmussen en sierduifjes in de buitenvolière. Meer dan werk genoeg dus…”

“Verder voel ik mij nog altijd heel goed. Ik ga ook nog vaak op woensdag en zondag een 60-tal kilometer fietsen met de vrienden en achteraf een paar pinten drinken. Trouwen gaat daar allemaal niks aan veranderen. Het is vooral praktisch voor een aantal zaken.”

CD&V’er Belgrado, voormalig burgemeester en schepen van Onderwijs, Cultuur en Toerisme, kwam in 1970 voor het eerst in de gemeenteraad terecht. Vorig jaar Belgrado stond net als zijn aanstaande vrouw nog op de CD&V-lijst in oktober. Hij raakte als oud-burgemeester en -schepen ook opnieuw verkozen. “Ik denk er wel aan om volgend jaar te stoppen. Dan ben ik 50 jaar actief in de gemeentepolitiek.”

Brazzaville

Zaterdag om 14 uur vindt de trouw plaats op het administratief centrum. Daarna volgt een receptie voor 125 man en avondfeest met 60 genodigden in brasserie Brazzaville, de geliefde stek van Belgrado, in hartje Wolvertem. “De zaakvoerder is een vriend geworden. Hij heeft altijd gezegd dat als ik trouwde de receptie bij hem moest plaatsvinden. Hij sluit die dag speciaal voor ons feest de deuren. Ik krijg nu al heel veel positieve reacties en gelukwensen uit alle hoeken.”

Een huwelijksreis hoeft niet voor Belgrado. “Tenzij ik mij deze laatste week nog alnsog laat overtuigen blijf ik liever thuis”, lacht hij. “Er zijn zo veel mooie plekjes. Maar zaterdag wordt sowieso een dag om van te genieten.”