Oppositiepartij LB+ werpt kritische blik op aangekondigde aanpassingen in schoolomgevingen

Margo Koekoekx

20 februari 2020

16u12 0 Meise Vier schoolomgevingen zullen veiliger gemaakt worden in de toekomst, zo kondigde het gemeentebestuur eerder aan. Er komen meer fietsstraten, slagbomen en verkeerslichten. Oppositiepartij LB+ kaart enkele bedenkingen aan.

De schoolomgevingen die komende maanden aangepakt worden zijn: De Leertuin, ’t Schooltje van Oppem, de Klim-Op in Westrode en de Sinte-Maartenschool. Wat de aanpassingen aan de leertuin en de Klim-Op betreft hebben Ruben Algaba en Tomas Van Beersel (LB+) zo hun bedenkingen.

Klim-Op

“In Westrode gaat de schoolomgeving gevaarlijker worden dan vandaag.” Stelt Tomas Van Beersel. “Fietsers gaan in de toekomst op twee plaatsen de J. Hammeneckerstraat moeten oversteken om van het huidige dubbelrichtingsfietspad over te gaan naar enkelrichtingsfietspaden. Verderop gaan de fietsers verplicht worden om op de rijbaan te komen. Dit gaan ze moeten doen zonder enige fysieke rugdekking. Ook het conflict tussen de wagens die uit de parkings rijden en de fietsers wordt niet opgelost.”

Marie-Jeanne Thaelemans zegt zich enigszins te kunnen vinden in hun redenering. “Ik ben nog ter plaatse gegaan en heb de verkeersdeskundige gevraagd de situatie daar te herbekijken. We willen uiteraard alles in het werk stellen om daar een zo veilig mogelijke oplossing te vinden. Volgende gemeenteraad zal de verkeersdeskundige ook aanwezig zijn en geven we een presentatie omtrent de aanpassingen.”

Detectiesysteem

Op de parking van De Leertuin aan de Brusselsesteenweg gaat de gemeente een detectiesysteem installeren dat aan het begin van de parking aangeeft hoeveel plaatsen er nog vrij zijn. “Dit dure systeem gaat zijn doel volledig missen”, zegt Tomas Van Beersel. “Sowieso heeft het al geen meerwaarde tijdens het begin en einde van de school, want dan wordt de parking afgesloten door een bareel. De schoolomgeving zal er dus niet veiliger door worden. De gemeente krijgt dan ook geen subsidies van de Vlaamse Overheid voor dit detectiesysteem. Dit budget zou beter besteed kunnen worden aan maatregelen die de veiligheid écht verhogen, ook tijdens de spitsuren.”

Wat dat betreft houdt het gemeentebestuur voet bij stuk. “Naast de school zijn daar ook de sporthal, de muziekacademie en de Muze van Meise gelegen. Dat brengt ook heel wat verkeer met zich mee”, licht Thaelemans toe. “Op woensdagnamiddag en op weekavonden zijn er veel kinderen op de parking. Ook buiten de schooluren is het dus van groot belang dat we het verkeer en overbodige manoeuvres daar beperken.”