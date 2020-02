Nutswerken in Neromstraat Margo Koekoekx

21 februari 2020

Er zullen gedurende drie weken tijdelijke verkeerslichten staan in de Neromstraat en de Patatestraat in Meise. Van 24 februari tot 13 maart zijn er namelijk nutswerken in de Neromstraat. Verkeer is mogelijk zij het met alternerende verkeerslichten.