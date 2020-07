Nog geen besluiten, morgen opnieuw crisisberaad in Meise Margo Koekoekx

27 juli 2020

Dinsdag komt er een opnieuw crisisoverleg in Meise. Maandagochtend was er al een crisisoverleg voorzien gezien ze procentueel gezien de sterkst besmette gemeente van Vlaams-Brabant was afgelopen weekend. Vandaag werd Meise nipt ingehaald door Sint-Genesius-Rode.

“We hebben het vanochtend al over veel zaken gehad maar hebben besloten te wachten op de nationale veiligheidsraad die vandaag doorgaat. Morgenochtend komen wij opnieuw samen en kunnen we ons baseren op hun besluiten”, stelt burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA).