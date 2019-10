Nieuwe Lidl in Stationstraat opent deuren Margo Koekoekx

10 oktober 2019

17u26 0 Meise De nieuwe Lidl in Meise opende op 9 oktober haar deuren. De klanten zijn tevreden en het team is goed geluimd en gemotiveerd om er in te vliegen.

Met zijn 1.322m² en 109 parkeerplaatsten is de winkel ruim drie keer groter dan het voormalige filiaal in de Wilgenlaan. Dat merken ook de klanten: “De gangen zijn veel ruimer om met de karren te kruisen, het assortiment is uitgebreid. Heel aangenaam winkelen”, klinkt het bij Sabine Demaret (59). Ook Chantal Boschaert (63) is aangenaam verrast. “Meestal winkelen wij elders. De vorige Lidl was zo bekrompen, alles dicht op elkaar. Hier is een ruim assortiment en alles is duidelijk te vinden. Er zal nu wat meer afgewisseld worden!”

Zonnepanelen en laadpalen

Persverantwoordelijke Isabelle Colbrandt: “Het dak is uitgerust met zonnepanelen en op de parking staan laadpalen voor zowel elektrische auto’s als voor elektrische fietsen.” Verder laat ze weten dat het team nog versterking kan gebruiken. Geïnteresseerden kijken best even op de website.