Nieuwe fietsenstallingen moeten mensen op de fiets krijgen Margo Koekoekx

28 augustus 2020

17u32 0 Meise Wie spotte de nieuwe fietsenstallingen in Meise en Westrode al? Meise scoorde onder het Vlaams gemiddelde volgens het fietsrapport, maar dat wil niet zeggen dat de gemeente bij de pakken blijft zitten. “We willen absoluut meer inwoners op de fiets krijgen”, zegt schepen voor mobiliteit Marie-Jeanne Thaelemans (Samen Anders). “Een degelijke stalling om de fiets achter te laten is daarbij een must.”

Meise investeert fors in verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker en plaatst nieuwe fietsinfrastructuur. Aan de Muze, aan het zwembad en in Westrode staan splinternieuwe stallingen met plaats voor 100 fietsen in totaal. “Wij willen met het gemeentebestuur meer inwoners op de fiets krijgen. Meise scoorde onder het Vlaams gemiddelde volgens het fietsrapport van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde”, zegt schepen voor mobiliteit Marie-Jeanne Thaelemans (Samen Anders).

Nu het nieuwe schooljaar start plaatsen ze vooral fietsstallingen in de buurt van scholen: onder meer op de parking van De Muze waar zich de school De Leertuin bevindt alsook de Muziekacademie, aan het zwembad, het Willy van Den Berghe centrum en aan de school te Westrode.

“Het kostenplaatje bedraagt 53.030,33 euro”, zegt Marie-Jeanne Thaelemans, “Daarvan subsidieert de Vlaamse Overheid 50%. Dat doen ze in het kader van de Veilige Schoolomgeving. Dit is een eerste stap.”