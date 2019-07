Nieuw record voor Plantentuin: 175.000 bezoekers in 2018 DBS

15u01 0 Meise De Plantentuin in Meise kreeg vorig jaar ruim 175.000 bezoekers over de vloer. Dat is alweer een nieuw record, en een verdubbeling in zes jaar tijd. Dat blijkt uit het jaarverslag van 2018, dat woensdag bekendgemaakt werd.

Het groeiende bezoekersaantal was in 2018 een van de belangrijkste realisaties van de Plantentuin in Meise. Die botanische tuin in de Vlaams-Brabantse gemeente is sinds 2014 een agentschap van de Vlaamse overheid. Het record van 2017, met bijna 149.000 bezoekers, werd vorig jaar verpulverd. Dat is onder meer een gevolg van forse investeringen, die het bezoekersaantal de volgende jaren nog zouden moeten opdrijven.

Liefst zeventig nieuwe plantensoorten kregen in 2018 een beschrijving. Er waren meer dan honderd wetenschappelijke publicaties. Het herbarium, dat nu ook online toegankelijk is, kende een opmerkelijke stijging van de consultaties. In de lente van 2018 werden meer dan 6.000 planten aangeplant. In de late herfst kwamen daar nog eens 20.000 bollen van een dertigtal soorten en variëteiten bij.

De uitvoering van het masterplan wordt voortgezet. De definitieve plannen zijn opgemaakt en alle aanbestedingen zijn rond. De werken zijn gestart in maart van dit jaar. Bij elk van de twee ingangen worden nieuwe multifunctionele gebouwen neergezet, om bezoekers nog beter te verwelkomen. De opening is gepland voor de eerste helft van 2020.