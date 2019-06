Nieuw praatcafé laat iedereen samenkomen DBS

27 juni 2019

16u05 0 Meise Een praatcafé voor iedereen die er nood aan heeft. Dat is de opzet van het ‘t SAMENkomen, een nieuw initiatief van de pastorale zone Kiemkracht Meise.

“’t SAMENkomen wil een praatcafé zijn met voornamelijk tafelgesprekken in het Nederlands voor iedereen die er nood aanheeft: vooral nieuwe inwoners, anderstaligen en mensen uit andere culturen”, legt federatiepastoor Jan Lagae uit. Ook het co-housingproject van de Okelaar en vooral Warm Meise hebben zeer actief meegeholpen bij de opstart.

De eerste bijeenkomst in zaal De Stoof van De Okelaar was een succes. “Het deed deugd aan de initiatiefnemers dat er meer dan vijfentwintig mensen aanwezig waren om van gedachten te wisselen over hun woonplaats, hun eigen straat, hun ervaringen met de gemeentelijke overheid, hun noden en verwachtingen,... Iedereen was welkom en er werd vrijuit gesproken. Mensen uit Rwanda, Gambia en Eritrea en ja, ook inwoners van Meise, verbroederden meteen dat het een lieve lust was.”

De volgende bijeenkomsten vinden plaats op 6 juli en 17 augustus. Voor meer info : tsamenkomen@gmail.com