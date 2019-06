Nieuw elektrisch voertuig voor gemeentearbeiders DBS

17 juni 2019

10u30 0

Het gemeentebestuur van Meise heeft een nieuw elektrisch voertuig (lichte vracht) voor haar arbeiders aangekocht.

Het voertuig is een Goupil G4, met open kiplaadbak en gesloten materiaalkoffer met een autonomie van 143 km. De maximale snelheid bedraagt 50 km/u. “Het is het tweede voertuig van die aard in onze vloot”, zegt schepen van Openbare Werken Roel Anciaux (Samen Anders). “Deze zal dagdagelijks gebruikt worden door onze arbeiders en iedere dag door de straten van onze dorpscentra rijden.”

De voertuigen werden geleverd via het raamcontract van Eandis (Fluvius). Het is de bedoeling van de gemeente om het aantal elektrische voertuigen in de toekomst nog wordt uitgebreid.