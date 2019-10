Nerom loopt losloopweide in op zondag 6 oktober Margo Koekoekx

Vrijdag 4 oktober is het dierendag en dat is de ideale aanzet om dit weekend de nieuwe hondenlosloopweide te openen in Wolvertem. Wil je die plechtig komen inwijden met jouw viervoeter? Dat kan. Eerst wordt een wandeltochtje gemaakt waarna de honden naar hartelust op de hondenlosloopweide kunnen rondlopen. De baasjes kunnen terwijl genieten van een hapje en een drankje.

Iedereen is welkom om 10u aan De Spin in het Neromhof. Wie kans wil maken op een kleine attentie kan meedoen aan een wedstrijd door een originele foto in te zenden. Meer informatie over de inwijding en wedstrijd op de website: https://www.meise.be/activiteitendetail