Na dodelijk ongeval op A12 en kritiek schepen: Wegen en Verkeer laat grondige inspectie uitvoeren Dimitri Berlanger

19 augustus 2019

16u08 1 Meise Stelt er zich op de A12 in Meise een levensgevaarlijk probleem met de waterafvoer? Na het dodelijke ongeval van zondagmorgen, volgens een verkeersdeskundige wel degelijk veroorzaakt door aquaplanning, eist schepen van Mobiliteit Marie-Jeanne Thaelemans maatregelen van het Agentschap Wegen en Verkeer. “Want het is het zoveelste ongeval op die plek.” AWV stelt dat het geen weet heeft van meldingen over problemen met de waterafvoer. “Maar we zullen sowieso toch een grondige inspectie uitvoeren”, klinkt het.

Het ongeval deed zich zondagmorgen voor. Een autobestuurder verloor de controle over het stuur en belandde met zijn voertuig in de vangrail. De 23-jarige man uit Antwerpen, die alleen in het voertuig zat, stierf ter plaatse. Volgens de eerste bevindingen van de verkeersdeskundige, die op vraag van het parket van Halle-Vilvoorde ter plaatse kwam, is wateroverlast de oorzaak van het ongeval. “Hierdoor is de auto van de bestuurder beginnen te slippen.”

“Op deze locatie zijn er al verschillende ongevallen gebeurd met dodelijke afloop”, pikte schepen Thaelemans daarop snel in. “In 2014 is een wagen zelfs tot in de berm aan restaurant Auberge Napoleon beland. Dat ligt op de Nieuwelaan, een parallelweg van de A12 bij die plaats. De bestuurder is toen ook overleden en als bij bij wonder is er niemand anders geraakt. Nu heeft de wagen de afsluiting van een zendmast aan de carpoolparking geraakt. Een geluk bij een ongeluk. Maar ik ben bevreesd dat fietsers, voetgangers of andere bestuurders die voorbijrijden uiteindelijk het slachtoffer gaan worden.”

Ook bij het ongeval van 2014 werd al melding gemaakt van regelmatig ongevallen op die plek als gevolg van watergladheid. “. Ik ben zelf geen specialist maar heb mij laten vertellen dat er wel degelijk een probleem met de afwatering is op dat wegdek. Het water helt af naar de middenstrook. Ik heb geen exacte cijfers over het aantal ongevallen maar het lijkt mij toch tijd dat dit eens serieus bekeken wordt. Elk verloren leven is er een te veel. Bestuurders komen door die bocht en worden dan ook verrast als ze plots door een grote plas water rijden. Het is volgens mij ook niet goed aangeduid. Je ziet ook aan de betonnen berm dat er geregeld al eens een botsing gebeurd is, vaak ook met minder ernstige gevolgen.”

Thaelemans gaat vanuit de gemeente een officieel schrijven richten aan AWV met de dringende vraag om actie te ondernemen.

Volgens AWV is het echter niet op de hoogte van problemen op die plek. “We hebben zopas op die middenberm tussen Londerzeel en Strombeek-Bever nog nieuwe veiligheidsstootbanden geplaatst”, zegt woordvoerder Anton De Coster. “Daarbij is ook de waterafvoer grondig vernieuwd en de capaciteit zelfs nog vergroot. We hebben daarbij ook nog geen enkele melding gekregen van gebrekkige afvoer door politie of gemeentebestuur. Dat neemt niet weg dat we toch nog een grondige inspectie gaan uitvoeren te plekke om te bekijken of er zich toch een probleem stelt. Als blijkt dat er moet ingegrepen worden, zullen we dat doen.”