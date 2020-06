Na 5 jaar starten renovatiewerken aan 15 nieuwe studios in home Jan Van Gysel. Volgende zomer zouden ze klaar zijn Margo Koekoekx

17u43 0 Meise De werken aan het home Jan Van Gysel in de Krogstraat in Meise gingen op 18 juni officieel van start. Binnen een jaar kunnen de eerste bewoners er hun intrek nemen in de vijftien volledig vernieuwde studio’s. Het is een zorgenkindje dat afgelopen vijf jaar al van het ene probleem in het andere liep.

In het home Jan Van Gysel kunnen mensen die nog zelfstandig kunnen wonen, een studio huren via het OCMW Meise. De renovatie stond al enkele jaren gepland en gaat nu eindelijk van start. Ze renoveren het gebouw om te voldoen aan de hedendaagse energetische normen zowel aan de binnen- als buitenkant.

De units op het gelijkvloers worden eveneens vergroot zodat ze bewoners met een rolstoel kunnen huisvesten en krijgen een aangepaste badkamer. In totaal zullen er na de werken vijftien studio’s beschikbaar zijn. “Die bewoners zijn twee jaar geleden ondergebracht in enkele van onze noodwoningen en zullen volgend jaar eindelijk weer terecht kunnen in het vernieuwde gebouw”, zegt burgemeester Van den Brande tevreden.

Budget

De werken zullen een klein jaar duren, als alles vlot verloopt, zal het gebouw tegen de zomer van 2021 haar eerste bewoners kunnen verwelkomen. De oppositie staat er eerder sceptisch tegenover. Doordat het project al lang aansleept verdubbelde het budget van het project bijna volgens oppositielid Pol Aerts (LB+). “De eerste plannen werden bijna vijf jaar geleden geannuleerd omdat we 200.000 euro boven budget zaten. Maar intussen ligt het kostenplaatje veel hoger. Eerst ging het een klein miljoen kosten, nu zitten we op 1,8 miljoen euro.” Vooral de steeds strengere normen van afgelopen vijf jaar wat isolatie en dergelijke betreft, zijn daar voor hem verantwoordelijk. “Als oppositie willen wij ook bewaken over het controlerecht. Gezien deze site al een hele geschiedenis kent willen wij daar graag op toezien. Daar mee gingen ze schoorvoetend akkoord. Ook het financiële plaatje willen we kunnen volgen om te vermijden dat de totaalkost nog zou stijgen. Het project zal de gemeente nog jarenlang handenvol geld blijven kosten wegens de beperkte financiële draagkracht van de toekomstige sociale huurders”, aldus Aerts. “Gezien de oppositie bijna een derde van de gemeenteraad omvat is het onze taak om hier mee over te waken.”