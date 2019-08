Muziek in de Rossemse Tuinen DBS

19 augustus 2019

17u44 0 Meise De vijfde editie van ‘Rossem Tuint’ komt eraan op zondag 8 september. Dit jaar vinden de optredens plaats in Rossemhoek 23 in Rossem (Wolvertem). Johan Verminnen en trio brengen vanaf 16 uur een set met zijn grootste hits.

In een full set van 2 keer 40 minuten passeren ongetwijfeld hits als ‘k Voel me goed’, ‘Paulien’, ‘Mooie dagen’, ‘Brussel’ en ‘In de Rue des Bouchers’ de revue. Tijdens de pauze is er tijd om met een goed glas wat bij te praten met oude bekenden en buren.

De Bootylicious partyband Uncle Phil brengt vanaf 18.15 uur een mix van dansbare hits van onder meer Swedish House Mafia, Beyoncé, Calvin Harris, Rihanna en Bruno Mars. De groep is vaste klant op Parkies en Q-Beach en staat garant voor twee uur puur plezier.

‘Rossem Tuint’ is een uniek concept waarbij het podium elk jaar in een andere tuin komt te staan. Dit jaar is de tuin van de familie De Bock de ‘place to be’, met een mooi zicht op zowel hun visvijver als de achtergelegen velden.

Tickets kosten 8 euro in voorverkoop en zijn te koop bij slagerij De Valck (Wolvertem), kapsalon Sofie en Beautybalance (Rossem).