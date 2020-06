Moutershof regelde verrassing voor bewoners: Jo Vally maakte traantjes en glimlach los bij dorpsgenoten Margo Koekoekx

12 juni 2020

17u12 11 Meise Jo Vally maakte de vrijdag van de residenten in het Moutershof goed. Zij kregen namelijk een verrassingsconcert van de bekende zanger. “Het is heel fijn om te zien hoe blij de residenten waren met deze verrassing. Ze kregen de uitnodiging ‘s ochtends pas en velen trokken gauw hun mooiste kleed aan om erbij te zijn”, vertelt directrice Corina Deweduwen. Ze zongen, lachten, en ja, er vloeiden ook wat traantjes.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het is duidelijk, na weken van lockdown die zeker zwaar doorweegt op ouderen was dit een heel welkome verrassing. Het Moutershof en de familie van de residenten regelden een verrassingsconcert van dorpsgenoot Jo Vally. Die kwam met veel plezier langs en deed zelfs twee bisnummers omdat de sfeer er zo goed inzat. De residenten kregen overigens de primeur van zijn nieuwe singel Zomer in mijn straat.

José (84) en Alfons (83) zijn fan van Jo en kennen de familie goed. “Gisteren belden we nog met Jo zijn ma. Het deed ons zoveel deugd dat hij hier langskwam en dat we hem hoorden zingen. We hebben een zware periode achter de rug, als we hier nu samen zijn, Jo die komt zingen, onze zoon die op afstand ook aanwezig mocht zijn. Dat maakt emoties los”, vertelt José. “We kennen hem al zo lang”, vult Alfons aan. “We hebben beiden onze T-shirts van Jo aangedaan. Die gaan al lang mee hoor!”

Directrice Corina is blij dat alles zo vlot is verlopen. “We zijn heel voorzichtig geweest in de WhatsAppgroep voor de familie van de residenten. Er mochten enkele familieleden komen en we hadden vakken gemaakt zodat de afstand gegarandeerd bleef. We wilden vooral een stormloop vermijden. Het was plezant en het deed iedereen deugd. En dat was de bedoeling”, zegt ze met de glimlach.

De familieleden legden elk een klein bedrag in zodat de techniek betaald kon worden. Jo Vally zette zijn stembanden gratis in voor zijn dorpsgenoten.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.