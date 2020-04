Moutershof gooit hoge ogen: geen besmetting door extra maatregelen Margo Koekoekx

14 april 2020

15u59 6 Meise Het Moutershof in Meise was één van de centra in de buurt waar ze alle bewoners en personeel testten op corona. “Eén bewoner was positief. En dat was dan iemand van wie we wisten dat hij besmet was bij terugkeer van het ziekenhuis. Die man verblijft dus vanaf aankomst in quarantaine”, zegt Corina Deweduwen, directeur bij Moutershof.

Zowel de bewoners van het woonzorgcentrum als de verblijvers van het hersteloord én het personeel zijn allemaal coronavrij. Op die ene bewoner na. Dat is volgens Deweduwen vooral te danken aan het strikter opvolgen van de maatregelen dan gevraagd en de aanpak van de CEO.

“Twee weken voor de eerste besmetting in België hebben wij een grote bestelling geplaatst wat de beschermingsmaterialen betreft. Onze CEO besliste die zelf te financieren opdat we die materialen op tijd in huis hadden. Kappen, FFP2 maskers, schorten, handgels; noem maar op. Ook de inkomende materialen zetten wij geen 24 uur in een sas, maar drie volle dagen”, zegt Corina Deweduwen. “Bij het begin hoorden we dat het virus tot 3 dagen kan overleven op plastic en dat terwijl de meeste producten net verpakt zijn in plastic. We hoopten met onder andere deze maatregel het virus buiten te houden. We zijn zeer opgelucht dat dat tot nu lukte.”

Ze meten ook de saturatie (zuurstofgehalte in bloed) bij het personeel en zijn zeer strikt in al wat binnen en buiten gaat, zowel wat mensen als materialen betreft.

Ontspanning

Door het extra vroeg en streng toepassen van alle maatregelen, zijn de bewoners al vrij lang afgeschermd van vrienden en familie. “Maar we doen ons best om dat gemis tegen te gaan”, stelt Corina gerust. “We zorgen nog steeds voor animatie bij onze residenten. Dat gaat van een wekelijkse film tot knutselnamiddagen en we proberen waar kan ook te WhatsAppen met de familie. Al moeten we die face-to-face chats tot drie keer per week beperken. Verder sturen we foto’s van de bewoners door in groepsgesprekken waar de familie van de bewoners per afdeling inzitten. Zo blijven ze op de hoogte en kunnen ze hun familielid zien.”

