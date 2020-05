Mondmaskers en filters komen apart, maar ze komen eraan Margo Koekoekx

19 mei 2020

17u36 0 Meise Vandaag werkte burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA) met vier collega's aan de verdeling van de eerste 4.000 mondmaskers. De filters volgen in de loop van volgende week.

Gemeente Meise voorziet op twee manieren in de mondmaskers. De herbruikbare stoffen mondmaskers kan je nog steeds aanvragen. De eerste 4.000 maskers werden vandaag klaar gemaakt. “Intussen zijn er al 6.000 bestellingen en inwoners die ouders zijn dan 12 jaar kunnen ze nog steeds telefonisch en digitaal bestellen tot 15 juni”, zegt burgemeester Van den Brande. De herbruikbare maskers bestelden ze via intercommunale Haviland.

Filters

De filters komen via de Federale Overheid en worden met twee filters per inwoner die ouder dan twaalf is verdeeld. Die levering verwachten ze volgende week. “Diegene die al stoffen maskers ontvangen kunnen die ook zo gebruiken of een koffiefilter als vervangbare filter gebruiken.”